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Dışişleri Bakanlığı'ndan Madleen gemisindeki Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçleri tarafından alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Türk vatandaşlarının, 9 Haziran akşam saatlerinde karaya çıktıklarını bildirdi.

Haber Merkezi
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Madleen gemisindeki Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama
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Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıktıklarını açıkladı.

"Vatandaşlarımız dün akşam saatlerinde karaya çıkmışlardır"

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımız dün akşam (9 Haziran) saatlerinde karaya çıkmışlardır. Tel Aviv Büyükelçiliğimiz yetkilileri, söz konusu vatandaşlarımızla bu sabaha karşı görüşmüşlerdir. Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta ve süreçle ilgili olarak vatandaşlarımızın yakınları bilgilendirilmektedir" denildi.

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