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Ukrayna: Moskova'daki saldırıyla Ukrayna'nın ilgisi yok

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Moskova'daki terör saldırısıyla Ukrayna'nın ilgisinin olmadığını belirtti.

Haber Merkezi
AA
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Ukrayna: Moskova'daki saldırıyla Ukrayna'nın ilgisi yok
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Podolyak, Telegram hesabından Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Saldırıyla Ukrayna'nın "hiçbir ilgisi olmadığını" belirten Podolyak, "Bu olaylar, saldırgan ülke liderliğinin kendi halkına karşı uyguladığı terörün emarelerini taşıyor." ifadesini kullandı.

Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre terör saldırısında 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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