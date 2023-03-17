  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. Volkswagen'den madenlere yatırım kararı
Takip Et

Volkswagen'den madenlere yatırım kararı

Volkswagen, küresel bir batarya tedarikçisi olabilmek için madenlere yatırım yapacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Dünyanın en büyük araç üreticilerinden Volkswagen, batarya hücrelerinin maliyetlerini aşağı çekmek ve kendi talebinin yarısını karşılamak ve üçüncü taraflara satış yapabilmek için madenlere yatırım yapmayı planlıyor.

Volkswagen'in batarya üretim birimi Power Co, sadece Volkswagen'in ihtiyaçları için değil başka araç üreticileri için de batarya tedarik ederek küresel bir oyuncu olmak istiyor.

Power Co, Ford Motor'ın Avrupa'da Volkswagen'in elektrikli araz platformu MEB üzerine inşa edeceği 1,2 milyon araç için batarya sağlayacak.

Scholz: Almanya ve Avrupa'da finansal kriz riski yokScholz: Almanya ve Avrupa'da finansal kriz riski yokKüresel Ekonomi

 