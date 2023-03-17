Volkswagen'den madenlere yatırım kararı

Dünyanın en büyük araç üreticilerinden Volkswagen, batarya hücrelerinin maliyetlerini aşağı çekmek ve kendi talebinin yarısını karşılamak ve üçüncü taraflara satış yapabilmek için madenlere yatırım yapmayı planlıyor.

Volkswagen'in batarya üretim birimi Power Co, sadece Volkswagen'in ihtiyaçları için değil başka araç üreticileri için de batarya tedarik ederek küresel bir oyuncu olmak istiyor.

Power Co, Ford Motor'ın Avrupa'da Volkswagen'in elektrikli araz platformu MEB üzerine inşa edeceği 1,2 milyon araç için batarya sağlayacak.