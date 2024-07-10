Wuhan'da sürücüsüz araç yeşil ışıkta geçen yayaya çarptı, şirket yayayı suçluyor

Çin'de "robotaksi" olarak adlandırılan sürücüsüz araç geçtiğimiz hafta sonu Wuhan kentinde kırmızı ışıkta karşıya geçtiği iddia edilen bir yayaya çarptı.

Yayanın sağlık durumu

Aracın operatörü olan Çinli teknoloji devi Baidu, Çin medyasına yaptığı açıklamada, arabanın yeşil ışık yandığında hareket ettiğini ve yaya ile hafif bir temas yaşandığını belirtti.

euronews'in haberine göre, Baidu, hastaneye kaldırılan yayanın fiziksel yaralanması olmadığını bildirdi.

İngilizce Shanghai Daily gazetesi, X'teki gönderisinde, sosyal medyadaki yorumların büyük ölçüde Baidu'yu desteklediğini ve yayanın yasayı ihlal ettiğini belirtti.

"robotaksi" 2021'de ticari olarak faaliyete sokulmuştu

Öte yandan, Çinli finans haber kuruluşu Yicai'ye göre, bir uzman, teknolojinin trafik kurallarını ihlal eden araçlar veya yayalar gibi beklenmedik durumlarda bazı sınırlamaları olabileceğini ifade etti.

Pekin merkezli arama motoru ve yapay zeka ("Artificial Intelligence" - AI) şirketi Baidu, 2021 yılında ülkede sürücüsüz ücretli taksi hizmeti "robotaksi"yi ticari olarak faaliyete soktu.

Çin'de otonom sürüş teknolojilerinin geliştirilmesinde öncü bir rol üstlenen şirket, Mayıs ayında "robotaksi"nin altıncı neslini piyasaya sürmüş ve birim maliyetini yarıdan fazla düşürerek 30.000 doların (27.700 euro) altına indirdiğini belirtmişti.

Dünyanın en büyük "robotaksi" merkezi, 300 araçlık filosu ile 2020'nin başlarında Covid-19 salgınının başladığı yer olarak ünlenen Çin'in merkezindeki Wuhan şehrinde bulunuyor.

Aynı merkez ayrıca Pekin, Shenzhen ve Chongqing gibi diğer şehirlerde de daha sınırlı olarak faaliyet gösteriyor.