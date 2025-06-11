Yapay somon çağı başladı: FDA onayladı, artık restoran menülerinde olacak

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), laboratuvarda üretilen ilk balık türü olan kültür somonuna onay verdi. Sushi kalitesindeki bu somon, şimdiden restoran menülerinde yer almaya başladı.

İlk yapay balık ürünü

ABD merkezli biyoteknoloji girişimi Wildtype, laboratuvarda ürettiği somon balığıyla bir ilke imza attı. Şirketin geliştirdiği “kültür somonu”, FDA tarafından kamu tüketimi için güvenli bulundu ve bu onayı alan ilk yapay balık ürünü oldu.

Gerçek balıklarla benzer

FDA yetkilileri, yapılan ön piyasa güvenlik değerlendirmesi sonucunda "şu an için herhangi bir endişe bulunmadığını" belirtti. Açıklamada, ürünün diğer geleneksel yöntemlerle üretilen balıklarla benzer güvenlik seviyesine sahip olduğu ifade edildi.

Somona benzer doku ve tat elde ediliyor

Wildtype'ın ürettiği somon, özellikle çiğ tüketim için uygun olan sushi sınıfı "saku" kesimleriyle dikkat çekiyor. Bu tür kesimler genellikle sashimi olarak servis ediliyor ve pişirme gerektirmiyor.

Üretim süreci, Pasifik somonundan alınan canlı hücrelerin özel ortamlarda büyütülmesiyle başlıyor. Doğal ortamı taklit eden sıcaklık, pH ve besin değerleri ile hücreler büyütülüyor. Elde edilen ürünlere birkaç bitki bazlı bileşen eklenerek doğal somona benzer doku ve tat elde ediliyor.

İlk kez restoranda servis edildi, artık menülere giriyor

Wildtype’ın kültür somonu ilk kez Oregon eyaletinin Portland kentinde bulunan ve James Beard ödüllü şef Gregoary Goudet yönetimindeki Kann adlı Haitili restoranda sunuldu. Ürün, baharatlı domates, turşu çilek, çilek suyu ve geleneksel Haitili bir pesto karışımı olan "epis" ile birlikte servis ediliyor.

Restoran, bu somonu Temmuz ayından itibaren günlük menüsüne dahil edecek. Wildtype ayrıca yıl sonuna kadar dört restoranla daha anlaşma yapmayı planladığını açıkladı.

Laboratuvar ürünü etlerin satışı bazı yerlerde yasak

Bazı ABD eyaletleri, laboratuvar ürünü etlerin satışını yasaklamış durumda. Bu yasaklar çoğunlukla tarım endüstrisini koruma amacıyla alınsa da, bilim insanlarına göre bu ürünlerin güvenliğine dair ciddi bir risk bulunmuyor.

Uzmanlara göre, yüksek maliyetler ve üretim kapasitesi göz önüne alındığında, laboratuvar eti kısa vadede geleneksel et üretiminin yerini alacak gibi görünmüyor.