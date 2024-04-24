Yasa tasarısı kabul edildi: TikTok satılamazsa yasaklanacak

TikTok'un Çinli sahibi ByteDance'e hisselerini satması için dokuz ay süre tanınıyor, aksi takdirde uygulama, ABD'de engellenecek.

Tasarı şimdi, masasına ulaşır ulaşmaz imzalayarak yasalaştıracağını söyleyen ABD Başkanı Joe Biden'a devredilecek.

ByteDance BBC'ye bu harekete hemen bir yanıt vermediğini söyledi.

Firma daha önce kendisini TikTok'u satmaya zorlayacak her türlü girişime karşı çıkacağını belirtmişti.

ABD, ByteDance'i TikTok'u satmaya zorlamada başarılı olursa, herhangi bir anlaşmanın yine de Çinli yetkililerin onayına ihtiyacı olacak, ancak Pekin böyle bir harekete karşı çıkacağına söz verdi.

Analistler sürecin yıllar sürebileceğini söylüyor.

BBC'nin haberine göre söz konusu tedbir , Ukrayna, İsrail, Tayvan ve ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki diğer ortaklarına yönelik askeri yardımı da içeren dört yasa tasarısından oluşan bir paketin parçası olarak kabul edildi .

Milletvekillerinden geniş bir destek gördü; 79 Senatör lehte, 18 Senatör ise aleyhte oy kullandı.

Milyonlarca Amerikalı hakkındaki verilerin Çin'in eline geçebileceği korkusu, Kongre'nin TikTok'u Pekin merkezli şirketten ayırma çabalarına yol açtı.

Geçen hafta sosyal medya şirketi, tasarının "170 milyon Amerikalının ifade özgürlüğü haklarını çiğneyeceğini, yedi milyon işletmeyi mahvedeceğini ve ABD ekonomisine yılda 24 milyar dolar katkıda bulunan bir platformu kapatacağını" söyledi.