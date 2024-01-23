15 tatil 1 ay mı oldu, uzatıldı mı? MEB'den 'İkinci dönem ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt...

MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı? Ocak ayına girilmesiyle birlikte çok merak edilip araştırılan konular arasına girdi. Sosyal medya platformlarında 15 yarıyıl tatilinin bir aya uzatıldığı gibi söylemler yer alsa da gerçekleği bulunmamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullar tatil tarihleri belli oldu.

İkinci dönem okullar, belirlenen takvime uygun olarak açılacaktır. Buna göre; 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayan yarıyıl tatili, 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak ve böylelikle okullarda 2. dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak.