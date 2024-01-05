2024 Dershane fiyatları nedir? Yıllık dershane fiyatları 2024

Her ebeveyn, çocuğunun kaliteli bir eğitim almasını istiyor. Fakat ne yazık ki okulda görülen eğitimin çoğu zaman yeterli olmadığı bir gerçek. Bu noktada öğrencilerin farklı kaynaklarla desteklenmesi, uzman eğitimciler önderliğinde yol almaları zorunluluk hâline geliyor.

Ebeveynler kendi bütçelerine yetecek dershane arayışına girdiler. Güncel dershane fiyatları, her yıl değişiklik gösterir. Bu fiyatlar belirlenirken, belli kriterler göz önüne alınır. Dershane fiyatları bazı etmenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu değişiklikler, fiyatların değişiminde öncelik nedenidir. Dershane fiyatları üzerinde dershanenin hangi sınava yönelik olarak eğitim verdiği de belirleyici oluyor.

Yıllık dershane fiyatları 2024

İller ve ilçeler arasında da dershane fiyatlarında ciddi farklılıklar olabiliyor. YKS sınavlarına yönelik olarak eğitim veren dershanelerin güncel dershane fiyatları :

Final dershanesi fiyatları: 80.000 – 150.000 TL

Uğur dershanesi fiyatları: 70.000 – 130.000 TL

Sınav dershanesi fiyatları: 120.000 – 140.000 TL

Fen bilimleri dershanesi fiyatları: 80.000-130.000 TL

Çözüm dershanesi fiyatları: 70.000 – 120.000 TL

Birey dershanesi fiyatları: 80.000 – 110.000 TL