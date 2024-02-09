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2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri ne zaman? 2024 KPSS sınavları ne zaman yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girecek adaylar başvuruların ne zaman başlayacağı ve sınav tarihlerini merak ediyorlar. ÖSYM KPSS başvuru tarihleri ile ilgili bilgileri sınav takvimi üzerinden paylaştı. Peki, 2024 KPSS başvuru tarihleri ne zaman? 2024 KPSS sınavları ne zaman? İşte merak edilen tarihler…

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2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuru tarihleri ne zaman? 2024 KPSS sınavları ne zaman yapılacak?
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 2024 ÖSYM KPSS başvuru tarihleri

EKPSS başvuruları; 12.02.2024 - 29.02.2024

KPSS Lisans başvuruları; 03.05.2024 - 15.05.2024

KPSS Ön Lisans başvuruları; 13.06.2024 - 02.07.2024

KPSS Ortaöğretim başvuruları; 18.07.2024 - 30.07.2024

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 09.08.2024-15.08.2024 tarihlerinde alınacak.

2024 ÖSYM KPSS sınav tarihleri

EKPSS 28 Nisan,

Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.