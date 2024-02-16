2024-MEB-EKYS pazar günü yapılacak

ÖSYM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-MEB-EKYS 18 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, saat 10.15’te başlayıp 12.45’te sona erecek. 64 bin 127 adayın başvurduğu sınav, 50 il, 52 sınav merkezi, 187 bina ve 2 bin 180 salonda gerçekleştirilecek. Sınavda emniyet görevlisi dahil 8 bin 704 kişi görev alacak. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak ve 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.



Ayrıca, T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. ÖSYM takvimine göre ise sınav sonuçları 8 Mart 2024 tarihinde adaylarla paylaşılacak.