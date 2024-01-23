Açık lise (AÖL) sınav sonuçları açıklanıyor! AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav sınavları 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Sınav sonrası gözler AÖL sınav sonuçlarına kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sonuçlarının ilan edileceği tarihi açıklamıştı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tüm detaylar...
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları açıklanacak. Açık Öğretim Lisesi sınavı soru ve cevapları 27 Aralık tarihinde ilan edilmişti. 23-24 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖL sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yayımladığı takvimle sonuç bilgisini verdi. Buna göre; Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla açıklanacak.
AÖL SONUÇLARI SORGULAMA
Sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden yapılacak.. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç sorgulayabilecek.
Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.