AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? 2023-2024 AÖF final sınavı ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Ara Sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültesi final sınavı sonuçları online sistem üzerinden ilan edilecek. AÖF final sınavı sonuç tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat final sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF final sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.

2024 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

AÖF bahar dönemi ara sınav takvimi belli oldu. Yayımlanan duyuruya göre, bahar dönemi ara sınavları 23-24 Mart 2024 tarihinde yapılırken, dönem sonu sınavları ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak.