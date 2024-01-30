AÖL 2. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte açık liste 2. dönem sınav tarihleri 2024!

Birçok öğrencinin gündeminde olan AÖL 2. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman sorusu merak konusu. AÖL'e kayıtlı birçok öğrenci AÖL 2. dönem kayıt yenileme tarihleri araştırması yaparak 2. dönem için hazırlıklara başladı. Peki, AÖL 2. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) kayıtlı pek çok öğrenci AÖL 2. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman araştırmasını yaparak 2. dönem kayıtlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasın ardından AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖL'e ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciler için 2. dönem kayıt başvuru tarihi 29 Ocak'ta son buldu. AÖL 2. dönem kayıt yenileme işlemleri ise 5 Şubat 2024 tarihine kadar sürecek.

MEB'e bağlı AÖL'de 2. dönem sınav tarihleri bakanlığın yaptığı açıklama ile duyuruldu. 3 oturumda gerçekleşecek AÖL 2. dönem sınav tarihleri şu şekilde:

- Açık Öğretim Ortaokulu II. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖO/2: 16-17 Mart 2024

- Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı 2023-2024 AÖL-AÖIHL-MAÖL/2: 16-17 Mart 2024

AÖL sınavları 81 ilde yer alan sınav merkezlerinde gerçekleşecek.

Sınava katılacak öğrenciler TC kimlik numaraları ve daha önce sistemde oluşturdukları şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde oturum açarak internet üzerinden sınava katılacaklar.

Öğrenciler sadece aldıkları derslerin testlerine sınav takviminde belirtilen tarihleri içerisinde katılım gösterebilecekler. 2023 AÖL sınavlarına katılacak olan öğrenciler gerçekleştirilecek sınav türlerinden sadece birine katılım gösterebilecekler.