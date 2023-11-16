ASO ile OSTİM Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

ANKARA (EKONOMİ)- OSTİM Teknik Üniversitesi mezunlarının, Ankara Sanayi Odası(ASO) üyelerinin tesislerinde işyeri deneyimi kazanmalarını öngören protokol ASO ile OSTİM Teknik Üniversitesi arasında imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, sanayinin en büyük sorunlarından birisinin uygulayıcı kadro eksikliği olduğunu belirtirken, “Gençlerimizin teorik bilgilerin yanında uygulamalı eğitim almalarını sağlamamız gerekiyor. Nasıl ki bir doktor, eğitiminin önemli bir kısmını hastanede hastaları görerek, uygulamalı olarak alıyorsa, mühendislik eğitiminin de aynı şekilde işbaşında öğrenmeyle yapılması gerekiyor” dedi.

Üniversite sanayi işbirliği ile eğitim programlarının üretimin ihtiyaçlarına göre şekilleneceğini dile getiren Seyit Ardıç, “Böylece işverenler aradıkları niteliklere sahip olan işgücüne ulaşabilecek, gençlerimiz de mezun olduktan sonra daha rahat işe yerleşecek” diye konuştu.

Yülek: İşyeri deneyimi kredili ders olarak alınıyor

Rektör Prof. Dr. Murat Yülek, sanayiciler tarafından kurulan ilk ve tek üniversite olan OSTİM Teknik Üniversitesi’nin hem sanayiciye hizmet etmeyi hem de bölgesel kalkınmayı amaçladığını bildirdi. Yülek, şirket deneyimi ve uygulamalı eğitimin kredili ders olarak verildiğini aktardı.

Protokole göre ön lisans ve lisans programlarının son yarıyılında öğrenciler eğitimi ASO’da tam zamanlı olarak yapacaklar, kontenjan ASO tarafından belirlenecek. İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri üniversite tarafından ödenecek.

İmza törenine OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, ASO Yönetim Kurulu üyeleri ve sanayiciler katıldı.