Bursa Uludağ Üniversitesi 50’nci yılını kutladı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Türkiye’deki 208 üniversite arasında araştırma üniversitesi olan 23 üniversite arasında yer aldıklarını belirterek, orta uzun vadede seçkin, lisansüstü eğitime ağırlık veren, ülkenin sanayisine, ekonomisine, kültürel hayatına katkı sunan bir üniversite olmayı hayal ettiklerini söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin uluslararası alanda da başarılarından söz ettiren bir üniversite olması için çalıştıklarını belirten Yılmaz, Türkiye’de ilk 10, dünyada da bin ve ardından da ilk 500 üniversite arasında yer almayı hedeflediklerini vurguladı. 15 fakültesi, 15 meslek yüksek okulu, 6 bini yapancı toplam 66 bin öğrencisi bulunan üniversitenin 3 bin öğretim elemanıyla eğitim verdiğini anlatan Ferudun Yılmaz, 50 yılda 300 bin mezun verdiklerini ifade etti.

Yılmaz, 16 bin dönüm arazi üzerinde kurulu kampusun dijital teknolojiden yararlanarak akıllı kampus olması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, merkezi derslikler, ortan nakil merkezi, diş hekimliği fakültesi, ileri teknolojiler laboratuvarı gibi yapılarında yakın zamanda tamamlanarak eğitime kazandırılacağını anlattı. Son 5 yılda üniversite sanayi işbirliği çalışmalarında yüzde 49 artış kaydedildiğini dile getiren Ferudun Yılmaz, 40’tan fazla ülkenin üniversiteleriyle anlaşmalar yaptıklarını, uluslararası öğretim üyesi sayısını artırmayı planladıklarını da aktardı.