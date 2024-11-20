Eğitimde yapay zeka Bursa’da konuşulacak

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye çapında uzman isimlerin yer alacağı “Eğitimde Yapay Zeka: Geleceği Şekillendiren Buluşma” Edutalks programı Özel Bursa Kültür Okulları Bademli Kampüsü’nde 7 Aralık’ta düzenlenecek. Organizasyonun tanıtım toplantısında Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yavuz Samur, basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu. Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, Bursa’da eğitim alanında her zaman ilklere imza attıklarını belirterek gerçekleştirdikleri etkinliklerde Türkiye’de ve dünyada tanınmış isimleri konuk ettiklerini söyledi. Dünyada özgün bir markayı oluşturduklarını ifade eden Zafer Bulut, “Akademik çalışmaların yanı sıra eğitimdeki gelişmeleri yakından takip ederek ulusal organizasyonlar düzenliyoruz. Eğitim teknolojilerini geliştirme yolunda öncü olarak çıtayı daima yukarı taşıyoruz” dedi.

Yaşayan Okul konsepti vurgusu

Özel Bursa Kültür Okulları olarak eğitimde yenilikleri her zaman takip ederek uyguladıklarını vurgulayan Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya ise “Yapay zeka nedir ne değildir diyerek okullarımızda öğrencilerimize sağlıklı bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Biz ‘Yaşayan Okul Konsepti’ni 2016 yılında uygulamaya geçirdik. Öğrencilerin ders zamanı dışında da vakit geçirecekleri yeni yerleri de bu kapsamda hayata geçiriyoruz” dedi. Gerçekleştirilecek etkinlik hakkında da bilgiler veren Sırakaya, “Teknolojinin eğitime entegrasyonu, öğretim süreçlerindeki yenilikler ve yapay zekanın geleceği nasıl şekillendirdiği gibi konuları uzman isimlerle masaya yatıracağız. Teknoloji ve medya dünyasının dikkat çeken ismi M. Serdar Kuzuloğlu, sinirbilim ve insan davranışları üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Sinan Canan ve Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, vizyoner bakış açılarıyla bizlerle olacaklar” diye konuştu.

“Geleceği şekillendiren buluşma”

Pandemi sonrası özellikle çocuklarda yaşanan duygusal boşluğun yapay zeka araçlarıyla doldurulmaya çalışılmasının hızına dikkat çeken Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yavuz Samur, yapay zeka ile birlikte geleceğin eğitim sisteminin değişmek zorunda olduğuna işaret etti. Bu kapsamda ‘Oyun Dostu Okul’ projesini önemsediklerini ifade eden Samur, çocukların eğitiminde en temel becerilere odaklanılması gerektiğini, yapay zeka okur yazarlığı dersleri verilmesi gerektiğini söyledi.