Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı sonrası tatil yapılmıştı:Bu yıl 30 Ekim çarşamba günü okullar tatil mi?

2023 yılında Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümüne özel etkinliklerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ekim’in de tatil edilmesi yönünde bir karar almıştı. Bu karar çerçevesinde öğretmenler ve öğrenciler 30 Ekim'de tatil yapmıştı. Peki, bu yıl 30 Ekim'de okullar tatil mi? Bu sorunun yanıtı; hayır... 2024-2025 eğitim-öğretim yılında böyle bir uygulama yapılmayacak.

Ara tatil ne zaman?

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili yalnızca 28 Ekim Cumartesi öğleden sonra ve 29 Ekim Pazar gününü kapsıyor. 30 Ekim Çarşamba günü okullarda normal eğitim sürecek. Bu tarihten sonra öğrenciler, sınav dönemine girecek ve bu dönemin ardından 11-15 Kasım tarihleri arasında ilk ara tatil yapılacak. Ara tatil, 15 Kasım'da sona erecek ve öğrenciler 18 Kasım’da yeniden ders başı yapacak.