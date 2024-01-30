GENÇLİK ÇALIŞANI SONUÇLARI SORGULAMA: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı m

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) başvuruları 29 Aralık 2023 tarihinde başlayıp 8 Ocak 2024 tarihinde son bulmuştu. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı sonuçları açıklandı mı? İşte, Gençlik çalışanı sonuçları...

Personel alımı değerlendirmesi yapılırken KPSS puan üstünlüğüne göre adaylar davet edilecek. Başvuruları olumlu değerlendirilenler sınavlara davet edilecek. KPSS puan üstünlüğü esas alınacaktır.

İlan edilen toplam kontenjanın 3 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecek. Yazılı sınavlar Ankara’da düzenlenecek. Sınavlara katılacak adaylar gsb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, Yönetim ve Organizasyon, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.), Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım, Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük, Gençlik Çalışmaları, Liderlik vb.) (50 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

e) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.