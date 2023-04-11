İELEV’in ilk kadın başkanı Dr. Seda Çelik Teker

İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Olağan Toplantısı, İstanbul Erkek Lisesi Celal Ferdi Gökçay salonunda yapıldı. İELEV’in 2023-2025 dönemi için seçilen Dr. Seda Çelik Teker, vakfın tarihindeki ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.



İELEV’in başarılarıyla eğitim alanında kendinden gururla söz ettireceği hizmetleri daha yüksek düzeye çıkarmak, Sarı Siyah camia, öğrenci, öğretmen ve tüm paydaşlarına daha iyi bir öğrenim ve çalışma ortamı sunmak için çalışacak olan Dr. Seda Çelik Teker’in başkanlık ettiği kurulda; Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Prof. Dr. Gökhan Uzgören, Genel Sekreter olarak ise Gediz Cürgül görev alacak. İELEV’in yeni yönetim kurulunda Muhasip Üye Volkan Kurt olurken; üyeler Can Eren, Serdar Sumay, İdil Şanal, Prof. Dr. Serhat Koloğlugil, Doç. Dr. Elif Posos Devrani, Av. Zeynep Erverdi ve Hale Yılmaz Akçay oldular.

İstanbul Erkek Lisesi’nden sonra İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Dr. Seda Çelik Teker, üretim yönetimi alanında doktora yaptı. Profesyonel iş hayatına ilaç sektöründe başlayan ve farklı alanlarda yöneticilik yapan Dr. Teker, Türk-Alman Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı.

Dr. Seda Çelik Teker görevlendirme ile 2018 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinde “Projeler ve Bilişim Teknolojileri Daire Başkanı" olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Evli ve 1 çocuk annesi olan Dr. Seda Çelik Teker, aynı zamanda Türkiye Yapay Zeka Stratejisi Çalışma Grubu Başkanı, Ticaret Bakanlığı ve TİM İnovasyon Yönetimi mentorluğu görevlerinde de çalışmalarına devam ediyor.