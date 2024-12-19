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KPSS-2024/2 tercih başvurusu başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih başvurularının başladığını açıkladı.

Haber Merkezi
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KPSS-2024/2 tercih başvurusu başladı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), resmi sosyal medya hesabından yeni bir duyuru yaptı. Yapılan açıklamada Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih başvurularının başladığı belirtildi.

Buna göre tercih kılavuzu doğrultusunda bazı kurumlardaki kadro ve pozisyonlara 2. yerleştirme yapılacak.

Tercih işlemleri 26 Aralık'ta saat 23.59'da sona erecek

Tercih işlemleri, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin resmi internet adresinden vatandaşlık numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek. Tercih işlemleri, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek. Bugün başlayan tercih işlemleri 26 Aralık'ta saat 23.59'da sona erecek.

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