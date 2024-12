İŞKAD Başkanı Gergin: “Kadının işgücüne katılımı Türkiye’yi her alanda geliştirir”

ADANA/EKONOMİ

İŞKAD Başkanı Süheyla Gergin ve yönetim kurulu üyeleri, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. İŞKAD heyeti, ADASO’nun yönetim kurulu toplantısına katılarak, görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, İŞKAD hakkında bilgi veren Gergin, dernek bünyesinde Adana, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan 80 üye bulunduğunu, yeni üye katılımlarında kadın istihdamına ağırlık veren şirket sahibi iş kadınlarının ağırlıklı olacağını vurguladı. Adana ve Türkiye’nin kalkınmasının kadınların üretimden sanayiye, hizmet sektöründen eğitim ve sağlığa kadar tüm alanlarda desteklenmesi ile mümkün olacağını ifade eden Başkan Gergin, kadınların her alanda, her sektörde girişimcilik ruhuyla emek harcadığını kaydetti. Gergin, “Kadın gücünün ulusal ve uluslararası gündeme taşınmasını çok istiyoruz. Kadının işgücüne katılımı ülkemizin her alanda gelişimine katkı koyacaktır. İŞKAD bünyesinde hemen her sektörden kadınların yer alması gurur kaynağımızdır. Üreten, istihdam ve katma değer sağlayan kadınların Adana’mızı ve ülkemizi iş dünyasında temsil etmesi onur kaynağımızdır” diye konuştu.

ADASO, İŞKAD’I destekleyecek

ADASO Başkanı Kıvanç da kurum olarak kadınların projelerine olabildiğince destek sunduklarını, bundan sonra da İŞKAD’ın Adana, bölge ve ülke yararına geliştireceği projelerde desteklerini esirgemeyeceklerini ifade etti. Kıvanç, “İŞKAD ve ADASO’nun yönetim kurulunun birlikte gerçekleştirdiği toplantı bizleri mutlu etmiştir” diye konuştu. Girişimcilik ve sanayi alanındaki projelerinde İŞKAD ile ADASO arasında işbirliğini önemsediklerini bildiren Kıvanç, “İŞKAD ile birlikte gerek Adana’mız, gerek bölgemiz ve gerekse ülkemiz için proje geliştirilmesinden memnuniyet duyarız” dedi.