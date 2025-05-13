SANKO Holding, Binclusive iş birliği ile dijital erişilebilirliğini artırıyor

GAZİANTEP

Özel gereksinimli bireylerin dijital dünyaya eşit bir şekilde erişebilmesini hedefleyen SANKO Holding, bu doğrultuda önemli bir adım attı. SANKO Holding'in bu önemli girişimi sayesinde, web sitesini ziyaret eden görme engeli bulunan, az gören, renk körü ve disleksiye sahip özel gereksinimli bireyler, kendilerine özel erişilebilirlik menüsünden yararlanarak içeriklere daha kolay ulaşabilecek.

Erişilebilirlik ve kapsayıcılık, SANKO’nun DNA’sında var

SANKO Holding, sadece iş dünyasındaki başarılarıyla değil, toplumsal faydayı ön planda tutan projeleriyle de öne çıkıyor. Çeşitlilik, erişilebilirlik ve kapsayıcılığı kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak benimseyen SANKO Holding, uzun yıllardır sürdürdüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla özel gereksinimli bireyleri birçok farklı alanda desteklemeyi sürdürüyor.

Bu yaklaşımını spora da taşıyan SANKO Holding, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin ana sponsorlarından biri olarak, ulusal ve uluslararası platformlarda paralimpik sporcuların yanında yer alıyor.

Binclusive iş birliğinde atılan bu adım, SANKO Holding’in sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm vizyonunun önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda özellikle altı çizilen, engelleri ortadan kaldırmayı ve herkes için eşit bir dijital deneyim sunmayı hedefleyen bu iş birliği, iş dünyasına da ilham veriyor.