Davut Gürkan: "21’inci yüzyılın şehirlerini imar etmenin derdindeyiz”

ESRA ÖZARFAT

BURSA - AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 2023 Genel Seçimleri sonrasında 2 yılda Bursa'ya yapılan merkezi yatırımlar ile birlikte, 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nden itibaren AK Partili belediyeler tarafından yürütülen projeler ve yapılacak yeni çalışmalar hakkında bir basın toplantısı düzenledi. Crowne Plaza'da gerçekleştirilen basın toplantısına, AK Parti Bursa milletvekillerinin yanı sıra, Bursa'daki AK Partili 11 Belediye Başkanı ile ilçe başkanları da katıldı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, ulaşım, sağlık, çevre ve şehircilik, tarım başta olmak üzere kamu eliyle Bursa’ya son iki yılda 74 milyar lirayı aşan yatırım yapıldığını açıkladı. Gürkan, ulaşım yatırımlarını içeren 17.2 milyar liralık yatırım tutarı içinde hızlı tren ve hafif raylı sistem yatırımlarının yer almadığını belirterek, hızlı tren projesinin yılsonuna kadar tamamlanacağını ve 2026 yılında test sürüşlerinin başlayacağını duyurdu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından son iki yılda Bursa’ya 15.1 milyar lira yatırım yapıldığını anlatan Gürkan, son bir yıldır 28 TOKİ projesinin devam ettiğini, Sıcaksu bölgesinde devam eden projede de yüzde 80 orana ulaşıldığını aktardı. Davut Gürkan, Nilüfer Çayı Havzası Koruma Eylem Planı hazırladıklarını ve Çevre Bakanlığı ile görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Sağlık alanında iki yılda 8.7 milyar lira yatırım yapıldığını belirten Davut Gürkan, kentte 43.7 milyon kişiye sağlık hizmeti verildiğini, sağlık personeli sayısının da 24 bini aştığını ifade etti.

Bursa'da eğitim alanında yaptıkları yatırımın miktarının 11 milyar 615 milyon olduğunu söyleyen Gürkan, 13 okulda deprem analizi yapıldığını, 412 okulda onarımların gerçekleştiğini, sıfırdan 51 bina kazandırıldığını, bin 800 derslik yapıldığını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla son iki yılda 23 bin 530 kişiye istihdam sağlandığını dile getiren Gürkan, KOBİ’lere 317 milyon lirayı aşan destek sağlandığını bildirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı yatırımlar ve sağladığı desteklerle kentin tarımsal ürün ihracatının 4 kat arttığına işaret eden Davut Gürkan, “11 belediyemiz ile Bursa’ya değer katmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursa’da akıllı şehir, dijital şehir, lojistik şehir gibi farklı gelecek kimlikleri belirleyen, 21’inci yüzyılın şehirlerini imar etmenin derdindeyiz” dedi.