Eskişehir Macaristan pazarına açılıyor

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Başkatip ve Ticaret Ataşesi Roland Végh, Ticaret Ataşesi Péter Kövecsi-Olá, HEPA (Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı) Türkiye Genel Müdürü Yalçın Orhon, HEPA Türkiye Ülke Müdürü Emre Cihad Sönmez, Macaristan ile iş yapan ve yapmak isteyen Eskişehir’deki ihracatçılarla Eskişehir Ticaret Odası’nda bir araya geldi. Toplantıda, ETO Başkan Yardımcısı Özgür Alp, meclis divanı ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet de yer aldı. Macaristan heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden ETO Başkan Yardımcısı Özgür Alp, Eskişehir Ticaret Odası ile Macaristan arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini belirterek, amaçlarının her iki tarafın da ticaret ve sanayi hacmini büyütmek olduğunu dile getirdi.

Yeni pazarlar için çalışma yürütüyoruz

Eskişehir’in ihracatının 4.5 milyar doları geçtiğini belirten Alp, Eskişehirli sanayicilerin ürünlerini yeni pazarlara açmak ve mevcut ihracatı geliştirmek için çalışmalar ve temaslar sağladıklarını kaydetti. Eskişehir’in katma değer üretimi yüksek ihracatıyla ve köklü sanayi tecrübesiyle büyümeye devam ettiğini belirten Alp, ETO olarak şehrin sanayisinin ve ticaretinin gelişmesinde pay sahibi olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Macaristan’da iş yapacak firmalara destek vermeye hazırız

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis ise Eskişehir Ticaret Odası ile daha önce de temaslar sağladıklarını belirterek, Eskişehir ekonomisindeki gelişmeleri ve şehre yapılan yatırımları yakından takip ettiklerini dile getirdi. Eskişehirli ve Macar iş insanlarını ikili görüşmelerle bir araya getirebileceklerini belirten Matis, Macaristan’da iş yapacak Eskişehirli firmalara da destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Macaristan ticaret ve sanayide AB’ye açılan bir üs

Ziyarette konuşan HEPA Türkiye Genel Müdürü Yalçın Orhon, iki ülke arasındaki ticareti artırabilmek için ekosistem oluşturulmasının önemine dikkat çekerek, tüccar ve sanayiciler için Macaristan’ın Avrupa pazarına ve AB’ye açılan bir üs olduğunu dile getirdi. HEPA Türkiye Ülke Müdürü Emre Cihad Sönmez ise Macaristan’ın yaklaşık 300 milyar euro dış ticaret hacmi olduğunu belirterek, Macaristan’da öne çıkan sektörler ve ülke tarafından yatırımcılara verilen destekler hakkında kapsamlı olarak bilgi verdi.

Macar heyetinden Ünlüce'ye ziyaret

Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi Sayın Viktor Matis ve beraberindeki değerli heyeti belediyemizde ağırladık. Görüşmemizde, kültürden turizme, eğitimden şehircilik uygulamalarına uzanan pek çok konuda fikir alışverişinde bulunduk. İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin, yerel düzeyde de güçlenerek devam etmesi bizler için oldukça kıymetli. Sayın Matis ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.