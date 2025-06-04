ESBAŞ, 30. yaşını çalışanlarıyla kutladı

İZMİR / EKONOMİ

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) kuruluşunun 30. yıldönümünü çalışanlarının katıldığı bir eğlence ile kutladı. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama töreninde şirket çalışanlarından oluşan ESBAŞ Ritim Grubu, hocaları Teoman Dalcı’nın yönetiminde sahne alırken, dans ve folklar grupları geceye renk kattı.

ESBAŞ 35. Yıl Onurlandırma ve Ödüllendirme Töreni’nde ayrıca, kuruluşundan günümüze kadar şirketin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Aran Herschl Dokovna, Larry Stephen Hymes ve Edward Rufus Mills’e 35. yıl anısına basılan özel kitaplar hediye edildi.

Törende konuşan ESBAŞ Onursal Başkanı Mary Tuncer, “Kaya Tuncer’in İzmir’de istihdam yaratmak ve yabancı yatırımları çekmek amacıyla kurduğu Ege Serbest Bölgesi’ni, Türkiye’nin en başarılı serbest bölgesi haline getiren özverili çalışmaları ve bağlılıkları için yönetim kurulu üyelerimize, başta Dr. Faruk Güler olmak üzere tüm ESBAŞ çalışanlarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“25 bin istihdam 6 milyar dolarlık ekonomik katkı sağlıyoruz”

ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Tuncer de, şirketin 35 yıl önce boş bir arazide başlayan yolculuğunun, günümüzde Türkiye’ye güçlü bir sanayi, üretim ve ihracat merkezi kazandırdığını vurgulayarak, “Bölgemiz bugün 25 bin kişiye istihdam sağlıyor ve ekonomiye yılda 6 milyar dolar katkıda bulunuyor. Bu başarı, yıllar boyunca pek çok kişinin katkı sağladığı büyük bir ekip çalışmasının sonucu” dedi.

ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler ise, ESBAŞ’ın kuruluşunun 35. yılında alınan Türkiye’nin En İyi İşvereni Ödülü’nü sahnede Onursal Başkan Mary Tuncer’e teslim etti. Güler, “Bu ödül dünyanın en iyi yönetilen şirketlerinden birisi olduğumuzu gösteren verilerden sadece birisi ve bizim için çok önemli. Bu ödülü tüm ESBAŞ çalışanları adına, profesyonel kadroyu her zaman en üst seviyede destekleyen yönetim kurulunu temsilen, Onursal Başkanımız Mary Tuncer’e vermek istiyorum. Katkı koyan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 35 yıldır Yönetim Kurulu’nda görev alan Aran Dokovna’ya, Larry Hymes ve Edward Rufus Mills’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.