Lineadecor Mutfak Antalya’da yeni mağazasını açtı

Kocaeli

Kocaeli Gebze’deki 30.000 metrekarelik üretim tesisiyle mutfak sektörünün önde gelen markalarından Lineadecor, Antalya’da 4. mağazasını açtı. Antalya Aksu’da yeni mağazası ile müşterilerinin karşısına çıktı. İş dünyasının temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği mağaza açılış kokteyline, Lineadecor Genel Müdürü Zeynep Ecemiş, Lineadecor satış ve pazarlama yöneticileri, Aksu yetkili satıcısı Arya İlgen Mimarlık firma sahibi Seval Aynalı İlgen ve çok sayıda davetli katıldı.

Ecemiş, mağaza yatırımlarına belirledikleri hedefler doğrultusunda devam ettiklerinin altını çizdi. Türkiye’nin birçok yerinden yetkili satıcı olarak mağaza açma talepleri aldıklarını ifade eden Ecemiş, gelen bu talepleri dikkatlice değerlendirdiklerini vurguladı. Lineadecor’un birbirinden şık tasarımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini vurgulayan Ecemiş, tasarımlarında modüler mutfağın olanaklarını genişletip, kişiye özel taleplere cevap verebilmeyi ve sunulan farklı çözümlerle müşteri beklentilerini karşılayabilmeyi öncelik olarak aldıklarını ifade etti.