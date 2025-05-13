MG International Fragrance Company, global sektör profesyonellerini ağırladı

Kocaeli

Uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company, kozmetik dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Beauty İstanbul 2025 Fuarı’na katıldı. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda şirket, çevre dostu üretim süreçleri ve ileri teknolojiyle geliştirilen esans formülasyonlarını sektör profesyonelleriyle bir araya getirdi. MG International, çevre dostu üretim süreçleri ve yenilikçi esans çözümleriyle fuarda dikkatleri üzerine çekti. Yeni iş birliklerine imza atmak ve ihracat kapasitesini artırmak için görüşmeler gerçekleştiren MG International, standında yurtdışı sektör temsilcilerini ve duayen isimleri ağırlayarak, sektördeki öncü konumunu pekiştirdi.

MG International geniş koku yelpazesi ile dikkat çekti

MG International Kurucusu ve Onursal Başkanı Mişel Gülçiçek ile MG International CEO’su Aslan Gülçiçek’in de katıldığı stantta, esans sektöründeki son gelişmelere dair önemli bağlantılar kuruldu. Yüksek katma değerli esans üretimi, sürdürülebilir hammaddeler ve teknolojik üretim süreçleri hakkında ziyaretçilere detaylı bilgi verildi. Koku dünyasındaki yeni trendler, üretim teknolojileri, inovatif formülasyonlar ve geniş koku yelpazesi ziyaretçilerinin dikkatini çekti.

Beauty İstanbul 2025, yoğun katılımla gerçekleşti

Dünya çapında kozmetik sektörünün son gelişmelerinin sergilendiği Beauty İstanbul 2025,bu yıl 65 ülkeden 1268 stant katılımcısı ve 150’den fazla ülkeden 15.000’in üzerinde ticariziyaretçisiyle dikkat çekti. MG International Fragrance Company, Türkiye’yi temsil ederken,küresel pazardaki etkisini artıracak stratejikiş bağlantıları da kurdu. 20’den fazla ülkeden iş insanı ve marka temsilcisiyle bağlantı kuran şirket,fuar süresince 200’ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirerek ihracat ağını genişletme yolunda önemli adımlar attı.