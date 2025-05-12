Koruma Temizlik, Hypo Gider Açıcı Çamaşır Suyu ile fuarın ilgi odağı oldu

Kocaeli

6. Uluslararası Kozmetik, Güzellik, Saç, Temizlik, Özel Marka, Paketleme ve Bileşenler Fuarı Beauty İstanbul, bu yıl 67 ülkeden 1.162 katılımcı ve 167 ülkeden gelen profesyonel ziyaretçilerle sektörün buluşma noktası oldu. Türkiye’de ürettiği temizlik, hijyen ve kozmetik ürünlerini 6 kıtada 40’tan fazla ülkeye ihraç eden Koruma Temizlik A.Ş., inovatif ürünleriyle fuarın en çok ziyaret edilen stantlarından birine ev sahipliği yaptı.

Gider açıcı ve çamaşır suyu tek üründe birleşti

Fuarda, Hypo Gider Açıcı Çamaşır Suyunun yanı sıra Koruma Temizlik A.Ş.’nin yeni üretim tesisi için yeni yatırımı olan Granül Lavabo Açıcısı ve Jel Lavabo Açıcısı da ziyaretçilerden yoğun ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

Koruma Temizlik A.Ş.’nin en yeni ürünlerinden olan Hypo Gider Açıcı Çamaşır Suyu hem temizlik hem de tıkanıklık açma işlevini bir araya getiren çift etkili formülüyle dikkat çekti. Mutfak evyesi, banyo lavabosu ve duş giderlerinde kolay uygulanabilir yoğun kıvamı sayesinde pratiklik sağlarken düzenli kullanımda kalıntı oluşumunu önleyerek hijyenin kalıcı olmasına destek oluyor.

“Beauty İstanbul, dünyaya açılan bir vitrin”

Koruma Temizlik A.Ş. Genel Müdürü İmer Özer, fuara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Beauty İstanbul’u sadece bir fuar değil aynı zamanda dünyaya açılan bir vitrin olarak görüyoruz. Hem sektördeki gelişmeleri takip etmek hem de yeni iş birlikleri kurmak için önemli bir platform. Altı yıldır düzenli olarak katıldığımız bu organizasyonun her geçen yıl daha da büyüdüğünü gözlemliyoruz. Özellikle lansmanını bu yılın başında yaptığımız yeni ürünümüz Hypo Gider Açıcı Çamaşır Suyu ve yine kapasite artışı için yatırımlarını tamamladığımız Granül ve Jel Lavabo Açıcı ürünlerimizin gördüğü ilgi bizleri memnun etti. Bu motivasyonla tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi ürünler sunmaya devam edeceğiz. Koruma Temizlik A.Ş. olarak fuar deneyimimizden edindiğimiz ivmeyle yıl boyunca sektördeki lider konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.