4 kişilik ailenin 1 haftalık tatil faturası 170 bin TL!

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Bayramda tatile gitmek yeniden lüks oldu. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzaması yönündeki beklentiler, turizm sektörünü hareketlendirdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, yerli ve yabancı turistlerin erken rezervasyonları, özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarındaki otellerin doluluk oranlarını yüzde 70’e kadar yükseltti. Ancak bu yıl bayram tatiline çıkmanın maliyeti, geçen yıla kıyasla ciddi oranda artmış durumda. 4 kişilik bir ailenin tatil planı yaparken karşılaşacağı asgari gider, 6 haneli rakamlardan başlıyor. Geçen yıl benzer tarihlerde 100-110 bin TL civarında planlanabilen tatiller, bu yıl 170 bin TL’ye dayandı. Bayram tatilinin maliyeti, seçilen konaklama türüne ve ulaşım tercihlerine göre yüzde 30 ila yüzde100 arasında değişim gösteriyor. Ortalama düzeyde bir tatil için gereken konaklama bedeli 140 bin TL’yi bulurken, ulaşım giderleri de eklendiğinde toplam maliyet 170 bin TL seviyesine ulaşıyor. Bayramda, 4 kişilik bir aile sadece kara ulaşımı için yaklaşık 7 bin 500 TL bir bütçe ayırmak zorunda. Uçak tercih edilirse bu tutar çok daha yukarıya çıkıyor.

Bayramda İstanbul sakin olur Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, sahil kesimlerinde doluluk oranlarının turizmcileri memnun edecek düzeye ulaşmasını beklediklerini, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise daha sakin bir dönem öngördüklerini söyledi. Eresin, İstanbul’daki otellerde ise konaklamaların ağırlıklı olarak yabancı turistlerden oluşacağını belirtti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizm sezonunu Ramazan Bayramı’yla açan sektörün, yüksek sezon olarak adlandırılan dönemi de Kurban Bayramı ile başlatacağını kaydetti. Bayram tatilinin uzaması yönündeki taleplerini tekrarlayan AKTOB Başkanı Kavaloğlu, “Turizm açısından çok önemli ve değerli. Ayrıca bu ne kadar önceden açıklanırsa Türk misafirlerimiz o kadar önceden tatil programlarını yapabilir. Tabii Kurban Bayramı döneminin dezavantajlı bir önemi de var; tam sınav haftası ve okulların kapanmasının öncesine denk geldiği için rezervasyon yaptıran aileler genellikle çocukları sınava girmeyen aileler” dedi. Kavaloğlu, Antalya ve çevresinde kişi başı günlük konaklama maliyetinin 5 bin TL’den başladığını, lüks otellerde bu rakamın 100 bin TL’ye kadar çıktığını vurguladı.

Bodrum’da sezon bayramla başlar

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, kentte her kesime yönelik plaj ve konaklama alanları olduğunu vurgulayarak, otellerdeki kişi başı gecelik oda fiyatlarının 2 bin TL’den başlayıp, Türkbükü ve Yalıkavak gibi lüks bölgelerde 43 bin TL’ye kadar çıktığını belirtti. Bayramla birlikte sezonun hızlı başlayacağını ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, Kurban Bayramı’nın, Hristiyan dünyasında kutlanan Pfingsten (Pentekost) Bayramı ile aynı döneme denk gelmesinin uluslararası turizm açısından da önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

■ Yunan adaları Türkiye'nin yarı fiyatına

Kapıda vize ile birlikte Türkiye’den Yunan adalarına giden şirket sayısı, feribot seferleri de arttı. Geçen yıl başlayan İDO, 2024’te Samos, Patmos, Leros ve Kalimnos Adaları’na gerçekleştirdiği seferlerle 155 bin yolcu taşımıştı, bu yıl ise hedefini 300 bin yolcuya çıkarıyor. Seferler arttıkça Türk turistin adalara ilgisi de artıyor. Sektör temsilcileri bayram döneminde adalara 30 bin Türk geçebileceğini belirtiyor. Otobüs + feribot: kişi başı 30–50 Euro olurken, 4 kişi için toplam maliyet 10 ila 14 bin TL’yi buluyor. Otellerde 1 haftalık tatilin fi yatları ise 20 bin lira 60 bin arasında değişiyor. Yunan adalarında bir haftalık bayram tatilinin toplam maliyeti ekonomik segmente 40–50 bin TL olurken, lüks segmentte 95 bine çıkıyor.