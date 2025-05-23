'Alternatif pazarlarda da üretimi gündeme almalıyız'

MERVE YİĞİTCAN

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ortaklığıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen Turkish Houseware by Invitation Only Türkiye organizasyonu dün başladı.

İki gün sürecek etkinlikte 60 ülkeden 150’den fazla alıcı yer alırken, etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, önemli mesajlar verdi. “Bugüne kadar ne yapıyorsak bundan sonra da aynı şeyleri yaparak hayatımızı sürdüremeyeceğimiz çok açık” diyen Avdagiç, 5-10 yıllık süreçte firmaların ihracatını, üretimimi, ticaretini, karlılığını ve pazar payını muhafaza etmek için neler yapabileceğine odaklanması gerektiğini vurguladı. Uzun zamandır devam eden kur politikasına işaret eden Avdagiç, “Görünen o ki uzun bir süre daha bu baskılanmış kur politikası devam edecek. Görünen o ki, Türkiye’deki normal giriş seviyesindeki mavi yakalının işveren maliyeti 1200-1500 dolarlar mertebesinde kalmaya devam edecek. Dolayısıyla bu gerçekleri dikkate alarak bizim Türkiye’deki üretimin yanına alternatif pazarlarda da üretimi ve dağıtım merkezlerini gündemimize almamız lazım. Bunu söylediğimiz zaman bizi eleştiriyorlar; Türkiye’den üretim kaçıyor mu, diyerek. Hayır, biz basketboldaki gibi ana ve temel ayağımız Türkiye içinde kalacak. Diğer ayağımız, bütün dünyayı kapsayacak şekilde hareketli olacak.”

Bütün enerjimizi büyümeye yöneltmeliyiz

Etkinlikte konuşan İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, ikinci Trump dönemi ile yeni bir küresel ekonomik dalgalanma ile kucaklaşıldığını söylerken, “Jeopolitik zorluklar devam ediyor. Dört bir yanınız ateş çemberi adeta. Bu zorluklar içerisinde muhakkak ki çok değerli bir fırsat iklimini de barındırıyor. Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik sıkıntıların yatırım, üretim ve ihracat potansiyelimizi derinden etkilediğinin farkındayız. Küresel rekabet alanında yaşadığımız zorlukları da düşündüğümüzde bir an evvel toparlanmamız ve bütün enerjimizi büyümeye yöneltmemiz gerektiğini ifade etmek isterim” diye konuştu.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, ev ve mutfak eşyaları sektörüyle tekstil sektörünün birbirini tamamladığını söylerken, ev tekstiline yönelik düzenlenen HOMETEX’in de eşzamanlı olarak devam ettiğini hatırlatarak, şu anda İstanbul’da ev tekstili ve mutfak gereçleri haftası olduğunu kaydetti. Gelecek yıllarda Invitation Only etkinliği geliştirilerek içerisin ev tekstilinin de dahil edilebileceğine işaret eden Öksüz, ortaklıkların ve işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

Üretimden vazgeçen ekonomiler daha kırılgan

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Burak Önder, dünyada orta gelir tuzağından çıkabilen ülkelerin ihracat ve üretimle öne çıktığına işaret ederek, zamanında üretimle arasına mesafe koyan ABD, İtalya, İspanya, Yunanistan, Almanya gibi ülkelerin şu anda bu durumdan ne kadar rahatsız olduklarının ortada olduğunu söyledi. Üretimlerini başta Çin olmak üzere Asya ülkeleri, Slovenya ve Polonya gibi bölgelere kaydıran ülkelerin ekonomilerinin bugün çok daha kırılgan bir hal aldığını vurgulayarak, “Güzel ülkemizin üretimden ve ihracattan vazgeçmemesi gerekiyor. Küreselde ve içerde farklı sorunlarımızın olduğunu görüyoruz. Bu süreçte işimizin kolay olmadığını biliyoruz. Lakin elimizdeki sınırlı kaynakların ülkemizin geleceği için önemli olan sanayi kesimine doğru bir metodoloji ile aktarılması gerektiğini de belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

■ Özger: Invitation Only, benzersiz bir model sunuyor

Etkinliğin evsahipliğini yapan EVSİD Başkanı Talha Özger, açılışta yaptığı konuşmada, küresel ekonomide dalgalanmaların ve pazar daralmalarının yaşandığı bu zorlu dönemde, ihracatçılar olarak daha stratejik adımlar atmak ve rekabet gücünü artırırken aynı zamanda kârlılığı da sürdürülebilir kılmanın büyük önem taşıdığını söyledi. ‘Invitation Only’nin sektörün uluslararası fuarlarının yanında yeni müşteriler edinebilmek için en önemli etkinlikleri arasına girdiğini belirten Özger, “Yıl boyunca yurt dışı fuarlara katılıyor, heyet programları düzenliyor, birebir müşteri ziyaretleri yapıyoruz. Her birimizin amacı yeni müşteriler bulmak ve yeni pazarlara açılmak. İşte Invitation Only, bu çabalarımızı tamamlayan, benzersiz bir model sunuyor. Sektörümüzün en nitelikli ve en hedef odaklı organizasyonu olan bu etkinlik, fuarlarda standımıza gelmesini beklediğimiz, randevu alabilmek için çaba harcadığımız alıcıları ülkemize getiriyor ve profesyonel bir ortamda görüşmeler yapmamıza olanak tanıyor. Aynı zamanda ülkemizin üretim gücünü, sektörel kapasitemizi ve ev sahipliği kabiliyetimizi uluslararası alanda tanıtma fırsatı sunuyor” ifadelerini kullandı.