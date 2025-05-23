Enflasyon üzeri yükselen kâr marjı güçlü 14 hisse

Açıklanan 2025 ilk çeyrek mali tablolara göre net kâr marjı pozitif olan ve piyasa değeri 10 milyar TL’yi aşan şirketler arasında, yıllık bazda enflasyonun üzerinde getiri sağlayanlar yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu şirketlerin hem kârlılık hem fiyat performansı örtüşüyor.

Aselsan ve Enka dengeli ilerliyor

Net kâr marjı yüzde 10’a yakın duran Aselsan, yıllık bazda %114 hisse performansıyla yatırımcısına güçlü bir fiyat karşılığı sundu. Enka İnşaat da benzer biçimde, %12 kâr marjı ve %63 getiriyle piyasa değeri yüksek hisseler içinde dengeli fiyatlama sunan bir başka örnek oldu. Bu şirketlerde hem operasyonel kârlılık hem de piyasa güveni öne çıkıyor. Ahlatcı Doğalgaz, Enerya Enerji ve Emlak Konut gibi şirketler; yüksek faaliyet marjlarına ek olarak %50’yi aşan yıllık getirilerle öne çıktılar. Özellikle Enerya’nın %23 faaliyet marjı ve %81 getiriyle listede yer alması, sektörün pozitif ayrışmasına işaret ediyor.

Pasifik Lojistik, Ral Yatırım Holding, Graınturk Holding ve Batısöke gibi hisseler, hem faaliyet marjı hem de fiyat getirisi açısından öne çıkan bir diğer grup oldu. Ral Yatırım Holding’in faaliyet kâr marjı %113, yıllık getirisi ise %267 oldu. Hisse, yüksek fiyat performansıyla listede öne çıkan firmalar arasında yer aldı. Söz konusu şirketler, hem bilanço hem fiyatlama açısından piyasanın güçlü okumalar yaptığı hisseler arasında yer alıyor.

ZEYNEP’E SOR

HIZLI ORAN MI, NAKİT ORAN MI?

Hızlı oran; reel likidite, gerçekçilik, yeterlilik, kıyaslama kolaylığı, genel durum. Yanıltıcılık ve anlamsızlık riski, tahsilatların uzama olasılığı.

Nakit oran; muhafazakar ölçüm, ani ödeme kabiliyeti, güven, öngörülebilirlik. Aşırı muhafazakarlık, fırsat maliyeti, yanıltıcılık, sektörel farklılık.

Farklı bölgelerdeki projeleriyle dikkat çekiyor. Yatırımlarında krediden de yararlanıyor

Aksa Enerji’nin gerçekleştirdiği yatırımları için girdiği borçların faiz oranları belli mi? / Ergün Tufan

Ergün, Aksa Enerji Türkiye genelinde farklı bölgelerde depolamalı güneş ve rüzgâr enerji santrali projeleriyle dikkat çekiyor. Şirketin 10 ilde toplam 891,41 MWe kurulu güce ulaşması beklenen projeleri, sadece enerji üretimi değil aynı zamanda enerji depolama kapasitesiyle de öne çıkıyor. Mersin Depolamalı RES santrali, ilk depolamalı santral unvanına sahip. Bunun yanı sıra, Şanlıurfa’da 50 MWe kapasiteli müstakil elektrik depolama tesisi için de yatırım kararı alındı. Finansman için TSKB’den 80 milyon dolar kredi alırken bir yıl geri ödemesiz ve toplamda 11 yıl vadeli olacak. Krediye uygulanacak faiz oranı hakkında ise ek bilgi verilmedi.

İşlemler ağırlıklı satış yönlü. Alanların olması ise fonlardaki görüş ayrılığına işaret ediyor

Fonların Türk Telekom’daki payları ne düzeyde? Satıyorlar mı yoksa tutuyorlar mı? / İlknur Gök

İlknur, fonların büyük ölçekli şirketlerdeki pozisyon değişiklikleri kurumsal yatırımcıların davranışlarını ve geleceğe dair beklentilerini anlamak açısından önemlidir. Ancak bu veriyi tek başına yeterli görmemeli. Mevcut durumda, fonların Türk Telekom’daki pozisyonları bir önceki aya göre 47,87 milyon lota gerilemiş bulunuyor. Bu miktar, önceki 55,82 milyon lotluk pozisyona göre %14,25’lik düşüşe işaret ediyor. Portföyünde hisse bulunduran fon sayısı da 115’ten 109’a geriledi. Öte yandan satanlar kadar, ZPX.30.F, HKR ve AK3 gibi alım yapan fonların da olduğu gözleniyor. Bu da fonlar arasında görüş ayrılığının olduğunu gösteriyor.

YATIRIM FONLARI

Osmanlı Portföy’ün yönettiği OSD fonu, düşük riskle son bir yılda %60 kazandırdı

Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (OSD), toplamda 399,7 milyon TL büyüklüğe sahip. Finansman bonosu (%48,91) ve Özel sektör tahvili (%35,49) ağırlıklı portföy yapısı sayesinde sabit getirili yatırımcılara yönelik bir alternatif sunuyor. Fonun doluluk oranı %17, pazar payı ise %0,31 düzeyinde. Portföyde para piyasası oranı %7,65 ile sınırlı tutuluyor. OSD, yılbaşından bu yana %18,04 ve son bir yılda da %60,39’luk getirisiyle kendi kategorisinde önemli bir performansa sahip bulunuyor. Aralık ayından bu yana düzenli nakit girişi yaşanan fonda mayıs ayında nakit çıkışı gözlendi. Aynı süre içinde yatırımcı sayısında da benzer şekilde artış yaşanırken mayıstaki düşüşle 1.193’e geriledi. Konjonktürel dalgalanmaları minimize eden yapısıyla faiz getirisi arayan yatırımcılara hitap ediyor.

TAHVİL

Nurol Yatırım Bankası, %56,27 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Nurol Yatırım Bankası, 20 Mayıs 2025 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 500.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %50, bileşik faizi ise %56,27’ye denk geliyor. 182 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %24,93 olacak.

% 50 YILLIK BASİT FAİZ

21 Mayıs tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,62 seviyesinde bulunuyor. Nurol Yatırım Bankası’nın çıkardığı bononun yıllık %50 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 1,38 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için uygun bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıcı 21 Mayıs 2025 ve vade tarihi 19 Kasım 2025 olurken piyasada TRFNURLK2531 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ULUSOY UN

Aksaray’daki üç GES’i aldı. Buralardan sağlanacak elektrikle iki tesisin ihtiyacı desteklenecek

Ulusoy Un, Samsun ve Çorlu’daki üretim tesislerinin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak amacıyla Aksaray’da bulunan üç GES’i devraldı. Üç santralden sağlanacak elektrik üretimiyle iki tesisin yıllık tüketiminin %56’sı karşılanacak. Şirketin bu girişimi, enerji bağımsızlığına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilmeli. Güneş enerjisi yatırımları, özellikle sanayi kuruluşlarının karbon ayak izini azaltma ve enerji maliyetlerini kontrol altında tutma çabaları açısından stratejik bir önem taşıyor. Söz konusu yatırımlar, firmalara hem çevresel hem de ekonomik avantajlar sunarken, enerji arz güvenliği açısından da önemli bir rol oynuyor. Gelişmeler firmanın uzun vadeli rekabet gücünü artırmasını destekleyecek.

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ

Hindistan’daki imtiyaz ve hizmet sözleşmeleri iptal edildi. Her türlü hukuki yolu deneyecek

Çelebi Hava Servisi, Hindistan’daki dört ayrı bağlı ortaklığına ait toplam beş imtiyaz ve hizmet sözleşmesinin ilgili havaalanı otoriteleri tarafından tek tarafl ı olarak feshedildiğini duyurdu. Delhi, Ahmedabad ve Mumbai’deki söz konusu anlaşmalar; 2029 ile 2036 yılları arasında geçerlilik süresi bulunan uzun vadeli sözleşmelerdi. Fesih gerekçesi olarak, “güvenlik izinlerinin iptali” gösterildi. Şirket ise Hindistan’daki operasyonlarının ülkedeki mevzuatlara ya da güvenlik mülahazalarına aykırı herhangi bir durum içermediğini belirtirken tek tarafl ı fesihlerin iptaline yönelik tüm hukuki yolların kullanılacağını vurguladı. Yaşananların şirketin genel finansal yapısı ile yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti açısından risk teşkil etmediğini belirtti.

KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ

Bozüyük’teki tesis yatırımı bitmek üzere. Tesise taşınma haziran ayında. Rekabet gücü artıyor

Kalyon Güneş Teknolojileri, yenilenebilir enerji sektöründeki üretim kapasitesini artırmak amacıyla yatırım kararı aldı. Bu kapsamda, TOPCon Plus teknolojisiyle hücre üretimi gerçekleştirecek yeni bir üretim hattı için ekipman tedarikçisiyle anlaşmaya vardı. Yıllık 1.1 GW kapasiteli hattın önümüzdeki yıl devreye alınması planlanıyor. Şirket bu alandaki Türkiye’nin ilk üreticisi olacak. TOPCon teknolojisi, güneş hücrelerinde yüksek verimlilik sağlayan yeni nesil çözüm olup, söz konusu teknoloji, klasik PERC hücrelere kıyasla daha düşük kayıplarla daha yüksek enerji dönüşüm oranı sağlıyor. Küresel ölçekte özellikle Asya merkezli üreticiler bu teknolojiye geçiş sürecindeyken, Türkiye’de bu alanda atılan adımlar yerli üretim için stratejik bir öneme sahip bulunuyor.