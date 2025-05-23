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Küpeli “Rekabet için verimli iş gücüne ulaşmalıyız”

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından Porsuk Meslek Yüksekokulu’nda bu yıl ilk kez düzenlenen “Meslek Ağı Zirvesi 2025”in açılış programına katıldı. Küpeli “Eğer dünyayla rekabet etmek istiyorsak, kaliteli ve verimli bir iş gücüne mutlaka ulaşmak zorundayız ”dedi.

Haber Merkezi
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Küpeli “Rekabet için verimli iş gücüne ulaşmalıyız”
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, katkılarından dolayı EOSB Başkanı Nadir Küpeli’ye teşekkür belgesi sundu.
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Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Mesleki Eğitimde: Sektör ile Uyum, Saha ile Entegrasyon” başlıklı panelde konuşmacı katılan Küpeli,  panelde yaptığı konuşmada, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman konusuna dikkat çekerek, mesleki eğitimin sektörle iş birliği içinde geliştirilmesinin önemini vurguladı.

İş gücünde ciddi değişim yaşanıyor

Başkan Küpeli, Eskişehir OSB’de her yıl ortalama 2 bin 500 yeni çalışana ihtiyaç duyulduğunu, ancak bu talebin artık doğal yollarla karşılanamadığını belirtti. Küpeli, “Eskiden açık iş var mı diye kurumlarımıza başvuran birçok insan olurdu. Bugün ise bu talep oldukça azaldı. İş beğenmeyen ya da sürekli iş değiştiren bireylerin sayısı artmış durumda. Bu da iş gücü piyasasında ciddi bir değişimin yaşandığını gösteriyor.” dedi.

Yapay zeka ve bilişim sektörü önem kazandı

Özellikle yapay zeka, yazılım, bilişim gibi yüksek teknoloji alanlarının sanayi içerisindeki ağırlığının arttığına işaret eden EHA’dan Buse Kuşçu’nun haberine göre Küpeli “Hepimiz yıllarca ağır sanayi için çalıştık, kalkınmanın burada olduğunu düşündük. Ancak son yıllarda bu anlayış değişmeye başladı. Şimdi yapay zeka, yazılım ve bilişim sektörlerinin önemi çok daha fazla hissediliyor. Bu alanlarda da ancak nitelikli, eğitimli, verimli bireylerle başarı elde edebiliriz. Ne yazık ki geçmişteki ‘her işi yaparım’ anlayışı artık sanayiye katkı sağlamıyor. Dünya ile rekabet edebilmek için bilgili, işini bilen insanlara ihtiyacımız var” Diye konuştu.

Meslek Liseleri sınavla öğrenci alıyordu

 Küpeli, kendi eğitim geçmişine de atıfta bulunarak meslek liselerinin eski itibarlı konumuna yeniden ulaşması gerektiğini belirtti. 1980-1990’lı yıllarda meslek liselerinin sınavla öğrenci aldığını ve bu öğrencilerin mezuniyet sonrasında hızla iş bulduğunu hatırlatan Küpeli, “Bugün gençlerin neredeyse tamamı üniversite sınavlarına yöneliyor. Ama bu eğitim sistemi ne sanayiye ne gençlere fayda sağlıyor. Oysa meslek lisesi mezunları kendi ayakları üzerinde durabilen, üretime doğrudan katılabilen bireyler oluyor.” dedi.

 

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