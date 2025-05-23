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Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu

Vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi mayıs ayında, sınırlı yükselerek yüzde 59,9 oldu. Öte yandan, piyasa katılımcıları ve reel sektör için enflasyon beklentileri gerilerken; piyasa katılımcıları ile vatandaşın enflasyon beklentisi arasındaki makas 34,8 oldu.

Haber Merkezi
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Vatandaşın enflasyon beklentisi belli oldu
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Hanehalkının enflasyon beklentisi yüksek kalmaya devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu yayımladı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Rapora göre, 2025 yılı Mayıs ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre hanehalkı için 0,6 puan artarak yüzde 59,9 seviyesine yükseldi. Beklenti, piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 25,1 seviyesine, reel sektör için 0,7 puan azalarak yüzde 41 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 27,8 seviyesinde gerçekleşti.

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