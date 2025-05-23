Şehre Yeni Sosyal ve Kültürel Merkez; Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Merkezi

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Merkezi’nin ihalesi yapıldı. Başkan Görgel, “Seçim döneminde çocuklarımıza daha yaşanabilir, daha kültürle iç içe bir şehir vadetmiştik. Bugün, bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Merkezi projemiz, sadece bir yapı değil; aynı zamanda çocuklarımızın hayal gücünü geliştirecek, yeteneklerini keşfetmelerine katkı sunacak bir yaşam alanı olacak. Projemizin şehrimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in seçim döneminde kamuoyuna duyurduğu projeler arasında yer alan Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Merkezi için somut adım atıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan projenin ihalesi, belediyenin İhale Servisi’nde gerçekleştirildi. İhale, şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda Büyükşehir Belediyesinin resmi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

59 Milyonluk Yatırım

Yaklaşık 59 Milyon TL maliyetle hayata geçirilecek proje için 28 firma teklif sundu. Binevler Mahallesi’nde inşa edilecek ve şehrin hizmetinde olacak merkez, bin metrekarelik alanda iki katlı olarak planlandı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından, kısa süre içinde yapım çalışmalarına başlanması hedefleniyor.

Şehre Önemli Bir Değer Katacak

Yapının içerisinde sanatsal ve eğitsel atölyeler, bireysel eğitim ve rehberlik görüşmeleri için özel odalar, fuaye alanları, ve çocuklara yönelik özgün bir kütüphane konsepti yer alacak. Böylece, yalnızca bir bilgi merkezi değil, aynı zamanda çocukların ve ailelerin sosyal ve kültürel etkileşim kurabileceği çok yönlü bir yaşam alanı oluşturulacak. Bu merkez, hem eğitim hem de kültürel gelişim açısından Kahramanmaraş için önemli bir kazanım olacak. Proje tamamlandığında, bölgenin en dikkat çekici sosyal ve kültürel odak noktalarından biri haline gelmesi bekleniyor.

“Şehrimize ve Çocuklarımıza Hayırlı Olsun”

Projenin hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Seçim döneminde çocuklarımıza daha yaşanabilir, daha kültürle iç içe bir şehir vadetmiştik. Bugün, bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuk Kütüphanesi ve Sanat Merkezi projemiz, sadece bir yapı değil; aynı zamanda çocuklarımızın hayal gücünü geliştirecek, yeteneklerini keşfetmelerine katkı sunacak bir yaşam alanı olacak. İhale sürecini büyük bir şeffaflık içinde yürüttük ve kamuoyuyla her aşamayı paylaştık. Yoğun ilgi gören ihaleye 28 firmanın teklif vermesi, projeye olan güvenin de bir göstergesi. Kısa süre içerisinde yapım çalışmalarına başlayacağız ve en kısa sürede bu merkezi halkımızın hizmetine sunacağız. Kahramanmaraş’ı geleceğe taşıyacak projelerimiz bir bir hayata geçiyor. Bu projeyle çocuklarımız için bir eğitim ve sanat yuvası daha inşa ediyoruz. Projemizin şehrimize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.