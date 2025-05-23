Konya Büyükşehir ile İliyaş Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya ile Bosna-Hersek’in İliyaş şehri arasında kardeş şehir ilişkisi kuruldu. Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile İliyaş Belediye Başkanı Amar Dovadzija tarafından imzalanan protokol, iki şehir arasında başta kültür, eğitim, spor ve altyapı olmak üzere birçok alanda iş birliğini hedefliyor.

Konya ve İliyaş arasında kardeş şehir ilişkisini başlatmak için imzalanan protokolün iki şehir için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Altay, “Her daim gönül bağımız olan Bosna-Hersek’ten İliyaş Belediye Başkanı Amar Dovadzija ile belediyelerimiz arasındaki bağı güçlendirmek, aramızdaki diyaloğu geliştirmek, karşılıklı deneyim alışverişinde bulunmak gibi farklı başlıklarda kardeş şehir protokolü imzaladık. Şehirlerimiz ve ülkelerimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Bosna-Hersek İliyaş Belediye Başkanı Amar Dovadzija da misafirperverliklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ederek, iki şehir arasındaki ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini söyledi.