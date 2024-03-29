LGS başvurularında son gün!

18 Mart pazartesi günü başlayan LGS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam (e-Okul) üzerinden gerçekleştirilecek.



Okul müdürlükleri başvuru işlemleri ile ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak. Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecekler.

LGS sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılacak?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

LGS sınavı ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı bu yıl 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek.