ÖSYM, 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için son tarihi duyurdu

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyuran Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ek tercihler için de son tarihi açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 11 Temmuz'da başlayan ek yerleştirme tercih işlemleri, 17 Temmuz 23.59'da sonra erecek.

Adaylar, tercihlerini bugün saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.