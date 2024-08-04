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ÖSYM'den YKS uyarısı geldi: Bugün sona eriyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Kıymetli adaylarımız, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri bugün sona eriyor." uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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ÖSYM'den YKS uyarısı geldi: Bugün sona eriyor
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri için bugün son gün. Adaylar tercih işlemlerini saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilecek.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini belirterek, "Kontrollerinizi yapmanızı ve işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatıyor, tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

YKS tercihleri nasıl yapılır?

Adaylar, tercihlerini kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

Öte yandan daha önce ön bilgilendirmesi yapılan 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayımlandı. Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak.

Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

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