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Özel okul ücretleri fırladı, anaokulu ücreti neredeyse 1 milyonu buldu

Özel eğitim kurumlarındaki fahiş artışlar tepki çekiyor. Özel eğitim kurumlarının ücretleri 3 kata kadar arttı.  Ankara ve İzmir’deki bazı anaokullarının yıllık ücreti 500 bin TL’yi geçti, İstanbul’da bu rakam 993 bin TL’ye kadar yükseldi.

Haber Merkezi
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Özel okul ücretleri fırladı, anaokulu ücreti neredeyse 1 milyonu buldu
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Özel eğitim kurumları ücretlerinde fahiş artış oldu. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Ankara ve İzmir’deki bazı anaokullarının yıllık ücreti 500 bin TL’yi geçti. İstanbul’da bu rakam 993 bin TL’ye kadar çıktı.

CHP'li vekilden tepki: Eğitime erişim lüks haline geldi

Fiyatlara tepki gösteren CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, TBMM’de yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Eğitimde büyük bir çarpıklık var. Kamusal eğitime erişim lüks haline geldi. Halkın vergileriyle finanse edilmesi gereken eğitim sistemi, özel kurumlar ve sermayeye terk edildi. Bu durum, ekonomik adaletsizliğin yanı sıra sosyal adaletsizliği de körüklüyor.”

Eğitim
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