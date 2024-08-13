Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara eksi 1.75 net yaptığı Fizik bölümüne yerleşti

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara YKS-2024'e girdi.

Yerleştirme sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Özkara, "YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Ben eksi 1.75 fizik netim ile Fizik bölümüne yerleştim, hedefimi gerçekleştirdim. Sizin durumlar nasıl?" dedi.

Fizik bölümüne eksi netle girilebiliyor olması sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Yalın, akademideki liyakatsizlik, torpil ve mülakat gibi sorunlara dikkat çeken ve yaptığı videolarla sosyal medyada biliniyor.