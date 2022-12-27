Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ’nün yeni rektörü oldu

BURSA (EKONOMİ) - Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince BTÜ’nün yeni Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Naci Çağlar, düzenlenen törenin ardından görevine başladı. Törende yönetim vizyonunun ana hatlarını paylaşan Rektör Prof. Dr. Çağlar, sürdürülebilir kalkınma odaklı stratejik eylem planlarını Bursa şehriyle birleştireceklerine değindi. “Ülkemizin göz bebeği Bursa şehrimiz, bölgemiz ve Bursa Teknik Üniversitemiz için var gücümüzle çalışacağız” diyen Rektör Çağlar, “Bu göreve beni layık gören Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK üyelerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Görev tesliminin ardından veda konuşması yapan ve sekiz yıldır yürüttüğü rektörlük görevini Prof. Dr. Naci Çağlar’a devreden Prof. Dr. Arif Karademir, en büyük icraatlarının BTÜ’nün Araştırma Üniversiteleri arasında yer almasını sağlamak olduğunu ifade etti. Karademir, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önemsediği “Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında tematikleşen BTÜ’nün yeni dönemde de güçlenerek vizyonuna yakışır bir şekilde ilerleyeceğine eminiz” dedi.