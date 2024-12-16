1 Ocak'ta sona eriyor: Yurt dışına çıkış harcında yeni dönem
Yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi işlemi, 1 Ocak 2025'ten itibaren sona eriyor.
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Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi işlemi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sona erecek.
Yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi dairesi ve havalimanındaki vezneden alınabilecek.
Ekonomi