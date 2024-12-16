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1 Ocak'ta sona eriyor: Yurt dışına çıkış harcında yeni dönem

Yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi işlemi, 1 Ocak 2025'ten itibaren sona eriyor.

Haber Merkezi
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1 Ocak'ta sona eriyor: Yurt dışına çıkış harcında yeni dönem
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Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışına çıkış harcının pulla ödenmesi işlemi 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sona erecek.

Yurt dışına çıkış harcı, dijital vergi dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka (internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM), vergi dairesi ve havalimanındaki vezneden alınabilecek.

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