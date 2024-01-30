30 Ocak 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı ve Başkan Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı konuşma öncesinde dar aralıkta seyretti. Altının ons fiyatı 2 bin 32 dolar civarında seyrediyor. Altının gram fiyatı 1.984 lira, çeyrek altın 3 bin 248 liradan satılıyor.

Bu hafta odak noktasının Fed'in yarın sona erecek para politikası toplantısı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma olacak. Yatırımcılar aynı zmaanda Avrupa'da enflasyon verileri, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) para politikası toplantısı ve ABD'de açıklanacak isithdam verilerini izleyecekler.

Piyasalar artık Fed'in Mart'ta faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 47 olarak fiyatlıyor. Geçen ay aynı olasılık yüzde 88 olarak fiyatlanıyordu. Aynı zamanda bu yıl için fiyatlanan toplam faiz indirimi de geçen ayki 160 baz puan seviyesinden 134 baz puana düştü.

Serbest piyasada güncel altın sayış fiyatları

Çeyrek altın 3.244,21 lira

Gram altın 2.059,14 lira

Yarım altın 6.488,42 lira

Cumhuriyet altını 12.937 lira

Gremse altın 33.616,00 liradan el değiştiriyor.