ABD'de Şükran Günü tatilinde rekor kırıldı

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği, (NRF) Prosper Insights & Analytics işbirliğinde Şükran Günü tatil alışverişine yönelik anketin sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Ülkede, Şükran Günü'nden Siber Pazartesi'ye kadar geçen 5 günlük tatil döneminde 200,4 milyon tüketici alışveriş yaparak geçen yılın rekoru olan 196,7 milyonu geride bıraktı.

Tüketicilerin tatil boyunca hem çevrim içi hem de mağaza içi kanalları kullandığına belirtilen açıklamada, 121,4 milyon tüketicinin fiziksel mağazaları ziyaret ettiğini, bu rakamın geçen yıl 122,7 milyon seviyesinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl 130,2 milyon olan çevrim içi alışveriş yapanların sayısının da bu yıl 134,2 milyona çıktığı vurgulandı.

Efsane Cuma'nın (Black Friday), mağaza içi alışveriş için en popüler gün olma serisini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, bugün fiziksel mağazaları ziyaret edenlerin sayısının 76,2 milyona yükseldiği aktarıldı.

Efsane Cuma'nın internetten alışverişte de en popüler gün olduğu, yaklaşık 90,6 milyon tüketicinin bu günde çevrim içi alışveriş yaptığı, Siber Pazartesi'nde internetten alışveriş yapanların sayısının ise bu yıl 73 milyona düştüğü bildirildi.

Çoğunlukla tatil ile ilgili alışveriş yapıldı

Şükran Günü tatil döneminde alışveriş yapanların en çok alışveriş yaptığı yerlerin internet (yüzde 44), marketler ve süpermarketler (yüzde 42), büyük mağazalar (yüzde 40), giyim ve aksesuar mağazaları (yüzde 36) ve elektronik mağazaları (yüzde 29) olarak sıralandığı kaydedilen açıklamada, bu dönemde çoğunlukla tatille ilgili alışverişler yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, beş günlük dönemde hediye alışverişi yapanlar en çok giyim ve aksesuar, oyuncak, hediye kartı, kitap ve video oyunu satın almayı tercih etti.



NRF, tatil sezonu olarak adlandırdığı 1 Kasım'dan 31 Aralık'a kadar sürede bu yıl 957,3 milyar dolar ile 966,6 milyar dolar arasında harcama yapılmasını bekliyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen NRF Başkanı Matthew Shay, "Şükran Günü ile Siber Pazartesi arasındaki beş günlük dönem, yılın en yoğun alışveriş günlerinden bazılarını temsil ediyor ve tüketicilerin devam eden dayanıklılığını ve ekonominin gücünü yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl Şükran Günü tatili döneminde alışveriş yapanların beklentileri aştığını vurgulayan Shay, bu dönemde perakendecilerin tüketicilere ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerde güvenli, rahat ve uygun fiyatlı alışveriş deneyimleri sunmaya hazır olduğunu ifade etti.