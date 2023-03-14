ABD'li dev bankadan 'Fed' tahmini

Fed'in Silicon Valley Bank'ın batması sonrasında hafta sonu ortaya koyduğu yeni Banka Dönemsel Fonla Programı'nın fonlama geriliminden kaçınmak için finansal sistemde ek rezervler yaratacağını belirten Citigroup, "Bu yeni programın parasal gevşemenin bir biçimi haline gelmesi riski var" dedi.

Citi stratejistleri Jabaz Mathai, Jason Williams ve Alejandra Vasquez Plata yazdıkları yatırımcı notunda, "Yeni Banka Dönemsel Fonlama Programı, parasal genişlemenin (QE) bir diğer adı, Fed bilançosundaki varlık miktarın büyüyecek ve rezervleri artıracak. Bununla birlikte teknik olarak Fed, rezervleri büyütürken menkul satın almayacak" ifadelerini kullandılar.