İflasların ardından Moody's, 6 bankayı incelemeye aldı
Amerikalı kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflasının ardından, 6 bankayı mercek altına aldı.
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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, pazartesi günü çöken New York merkezli Signature Bank'ın (SBNY.O) borç notunu 'C' olarak derecelendirdi. Ayrıca altı ABD bankasının daha notunu düşürmek için incelemeye aldığını açıkladı.
Not indirimi için incelemeye alınan bankalar şunlar: First Republic Bank , Zions Bancorporation, Western Alliance Bancorp, Comerica Inc, UMB Financial Corp ve Intrust Financial Corporation.