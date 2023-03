İflasların ardından Moody's, 6 bankayı incelemeye aldı

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, pazartesi günü çöken New York merkezli Signature Bank'ın (SBNY.O) borç notunu 'C' olarak derecelendirdi. Ayrıca altı ABD bankasının daha notunu düşürmek için incelemeye aldığını açıkladı.

Not indirimi için incelemeye alınan bankalar şunlar: First Republic Bank , Zions Bancorporation, Western Alliance Bancorp, Comerica Inc, UMB Financial Corp ve Intrust Financial Corporation.