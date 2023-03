ABD'de mevduat sahipleri, büyük bankalara yöneldi

Takip Et

Financial Times'ın haberine göre, çoğu mevduat sahibi Silicon Valley Bank'ın iflas etmesinden sonra hesaplarını daha küçük bankalardan JPMorgan Chase & Co ve Citigroup Inc gibi büyük ABD bankalarına kaydırıyor.

Financial Times kaynaklarına atıfta bulunarak, Bank of America Corp da dahil olmak üzere büyük bankaların, normal kayıt sürecini hızlandırmak için ekstra adımlar atarak transfer taleplerini karşılamaya çalıştıklarını bildirdi.

Habere göre, ABD hükümetinin daha fazla bankanın çöküşünü durdurmak için aldığı acil durum önlemleri bile mevduat sahiplerinin hesaplarını daha büyük bankalara taşımaya veya para piyasası fonlarına geçmeye çalışmasını engellemedi.

Federal Mevduat Sigorta Kurumu, 250 bin dolara kadar olan mevduatları korumak için Cuma günü devreye girdi, ancak SVB hesaplarının yüzde 85'ini oluşturan bu miktarın üzerindeki mevduatlar risk altında.