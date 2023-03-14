HSBC'den SVB'ye 2,4 milyar dolarlık likidite

İflas eden Silicon Valley Bank'ın İngiltere birimini satın alan HSBC Holdings Plc, SVB'nin İngiltere birimine 2 milyar pound (2,4 milyar dolar) likidite enjekte etmeyi planlıyor.

CEO Noel Quinn ve HSBC UK başkanı Ian Stuart, dün yaptıkları bir telefon görüşmesinde Londralı teknoloji yatırımcılarına, bankanın SVB UK'de her zamanki gibi işlerin devam etmesini sağlamak için milyarlarca sterlin taahhüt edeceğini açıkladı.

Banka sözcüsü ise miktarı doğruladı.

HSBC'den 1 sterlinlik satın alım

Bir açıklamaya göre ise, HSBC'nin İngiltere merkezli yan kuruluşu, birimi Pazartesi günü 1 sterlin karşılığında satın aldı. Anlaşmanın mevcut kaynaklardan finanse edileceğini bildirdi.

Quinn, satın almanın stratejik açıdan mantıklı olduğunu ve bankanın teknoloji ve yaşam bilimleri sektörlerindeki konumunu iyileştireceğini söyledi.