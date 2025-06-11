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ECB ile Çin Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Çin Merkez Bankası (PBoC) arasında işbirliğini geliştirmek için mutabakat zaptı imzalandı.

Haber Merkezi
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ECB ile Çin Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı
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ECB'den yapılan açıklamada, ECB Başkanı Christine Lagarde’nın Pekin ziyaretinde Lagarde ve PBoC Başkanı Pan Gongsheng’in, merkez bankacılığı alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Söz konusu anlaşmanın 2008 tarihli önceki mutabakatın güncellenmiş hali olduğu, iki kurum arasında düzenli bilgi alışverişi, diyalog ve teknik işbirliği için çerçeve içerdiği belirtildi.

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