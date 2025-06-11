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Avrupa Yatırım Bankası, savunma sanayisine finansmanını artırdı

Avrupa Yatırım Bankası, savunma sanayisi için finansman planını 3 milyar Euro'ya yükseltti.

Haber Merkezi
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Avrupa Yatırım Bankası, savunma sanayisine finansmanını artırdı
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Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği savunma sanayisini finanse etmeye yardımcı olacak bir planı üç katına çıkararak 3 milyar Euro'ya yükseltti.

Banka, bu krediyi Avrupa Birliği savunma şirketlerine aktarmaya başlamak üzere Deutsche Bank ile bir anlaşma imzaladı.

Banka yaptığı açıklamada, Deutsche Bank'a 500 milyon Euro kredi sağlayacağını ve bu kredinin Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma tedarik zincirindeki küçük ve orta ölçekli firmalara kullandırılacağını duyurdu.

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